Scuole superiori Sicilia in presenza al 75%, Sindacati: non ci sono le condizioni. Incrementare dad anche in altri ordini (Di martedì 2 marzo 2021) "Musumeci riconsideri l'aumento della didattica in presenza al 75% nelle Scuole secondarie di secondo grado. È evidente a tutti che non ci sono le condizioni per procedere in questa direzione". Lo dicono Adriano Rizza, segretario della Flc Cgil Sicilia, e Claudio Parasporo, segretario della Uil Scuola Sicilia. L'articolo .

