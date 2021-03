Scuola, in un anno persi 112 miliardi di giorni. E in Italia cresce il divario Nord-Sud (Di martedì 2 marzo 2021) Oltre un terzo dell’anno scolastico andato mediamente in fumo in tutto il mondo, con bambini e adolescenti che hanno perso mediamente 74 giorni ciascuno. Questo il bilancio di una crisi che si è abbattuta con particolare forza sul mondo dell’istruzione, come emerge dall’ultima analisi di Save The Children realizzata in occasione dell’anniversario della pandemia di Covid-19. In tutto il pianeta sono stati persi complessivamente 112 miliardi di giorni tra i banchi, e pagare il prezzo più alto sono ancora una volta soprattutto i ragazzi che vivono in situazione di povertà. Stando al dossier, realizzato tenendo in considerazione il periodo compreso tra il 16 febbraio 2020 e il 2 febbraio 2021, gi studenti Italiani si sono trovati a frequentare i loro istituti anche per ... Leggi su ilparagone (Di martedì 2 marzo 2021) Oltre un terzo dell’scolastico andato mediamente in fumo in tutto il mondo, con bambini e adolescenti che hperso mediamente 74ciascuno. Questo il bilancio di una crisi che si è abbattuta con particolare forza sul mondo dell’istruzione, come emerge dall’ultima analisi di Save The Children realizzata in occasione dell’anniversario della pandemia di Covid-19. In tutto il pianeta sono staticomplessivamente 112ditra i banchi, e pagare il prezzo più alto sono ancora una volta soprattutto i ragazzi che vivono in situazione di povertà. Stando al dossier, realizzato tenendo in considerazione il periodo compreso tra il 16 febbraio 2020 e il 2 febbraio 2021, gi studentini si sono trovati a frequentare i loro istituti anche per ...

