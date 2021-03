Scadenze fiscali: proroga in arrivo per rottamazione ter e saldo e stralcio (Di martedì 2 marzo 2021) Ben sono note le difficoltà economiche alle quali sono andati incontro cittadini, famiglie ed imprese, in tempi di pandemia. Ora, il Ministero dell’Economia ha chiarito che sarà valevole una ulteriore proroga delle Scadenze fiscali, oltre la data del primo marzo 2021, ossia il termine originariamente fissato. Insomma, l’attività di riscossione si scontra tuttora con le proroghe dei termini sancite per non pochi adempimenti da parte dei cittadini. La necessità infatti è quella di trovare un equilibrio tra obblighi dei contribuenti ed esigenze personali legate alla situazione di emergenza sanitaria. Ecco allora la conferma del MEF: vi sarà un nuovo differimento per quanto riguarda il versamento delle rate della rottamazione ter (articoli 3 e 5 del D.L. n. 119 del 2018) e del “saldo e ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 2 marzo 2021) Ben sono note le difficoltà economiche alle quali sono andati incontro cittadini, famiglie ed imprese, in tempi di pandemia. Ora, il Ministero dell’Economia ha chiarito che sarà valevole una ulterioredelle, oltre la data del primo marzo 2021, ossia il termine originariamente fissato. Insomma, l’attività di riscossione si scontra tuttora con le proroghe dei termini sancite per non pochi adempimenti da parte dei cittadini. La necessità infatti è quella di trovare un equilibrio tra obblighi dei contribuenti ed esigenze personali legate alla situazione di emergenza sanitaria. Ecco allora la conferma del MEF: vi sarà un nuovo differimento per quanto riguarda il versamento delle rate dellater (articoli 3 e 5 del D.L. n. 119 del 2018) e del “e ...

