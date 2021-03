Sara Aiello, i fratelli denunciano il marito per omicidio: l’ha filmata mentre moriva (Di martedì 2 marzo 2021) A distanza di sei anni dalla morte di Sara Aiello, i fratelli denunciano il marito per omicidio volontario sulla base di nuove risultanze. Sara Aiello, donna di Pimonte morta a 36 anni nella sua abitazione, è deceduta nel 2015 a causa di un arresto cardiaco. A chiamare i soccorsi è stato il marito della donna, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 marzo 2021) A distanza di sei anni dalla morte di, iilpervolontario sulla base di nuove risultanze., donna di Pimonte morta a 36 anni nella sua abitazione, è deceduta nel 2015 a causa di un arresto cardiaco. A chiamare i soccorsi è stato ildella donna, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Sagittario09 : @tempesta_quiete @lonelycaress Devo guardarlo per forza io, ci sarà #Aiello che canta ?????? - amorearsenico : qui per dire buona fortuna ad Antonio che per la prima volta sarà su quel palco, in due anni hai fatto tanta strada… - corrmezzogiorno : #Napoli Filmata per 9 minuti dal marito mentre moriva, denuncia per omicidio - sara_tottuccina : RT @Cinguetterai: I cantanti di martedì: Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce-Di Martino, Comacose, Fasma, Michielin-Fedez, Renga, Ghemon, Ir… - luchinopi : @chiarandreella È uscito stamattina. Si procederà in ordine alfabetico. Ad aprire il Festival sarà Aiello, poi Aris… -