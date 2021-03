Sanremo 2021, perché Vincenzo Mollica non c’è (Di martedì 2 marzo 2021) Il Festival di Sanremo 2021 è il primo dopo circa 40 anni senza Vincenzo Mollica, lo storico inviato del Tg1, che dal balconcino del teatro Ariston di fatto dava inizio alla serata del Festival, raccogliendo in diretta per il telegiornale le emozioni dei conduttori e di alcuni ospiti poco prima di cominciare. perché Vincenzo Mollica non c’è al Festival di Sanremo 2021? Molti, abituati a vederlo in collegamento con il Tg1 durante le serate del Festival, si stanno ponendo questa domanda. La risposta è semplice, Mollica è andato in pensione. Già lo scorso anno, in occasione del Festival di Sanremo 2020, la Rai aveva prolungato i tempi per il pensionamento del giornalista, in modo da permettergli di ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021) Il Festival diè il primo dopo circa 40 anni senza, lo storico inviato del Tg1, che dal balconcino del teatro Ariston di fatto dava inizio alla serata del Festival, raccogliendo in diretta per il telegiornale le emozioni dei conduttori e di alcuni ospiti poco prima di cominciare.non c’è al Festival di? Molti, abituati a vederlo in collegamento con il Tg1 durante le serate del Festival, si stanno ponendo questa domanda. La risposta è semplice,è andato in pensione. Già lo scorso anno, in occasione del Festival di2020, la Rai aveva prolungato i tempi per il pensionamento del giornalista, in modo da permettergli di ...

