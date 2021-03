Sanremo 2021, diretta prima serata. Fiorello e Matilda De Angelis cantano "Ti lascerò". Show di Achille Lauro (Di martedì 2 marzo 2021) Sanremo 2021, la diretta della prima serata del festival. Tutto pronto, la settantesima edizione del Festival di Sanremo (anzi, 70 + 1) parte stasera. «Quest'anno il cuore batte... Leggi su ilmattino (Di martedì 2 marzo 2021), ladelladel festival. Tutto pronto, la settantesima edizione del Festival di(anzi, 70 + 1) parte stasera. «Quest'anno il cuore batte...

OndeFunky : Ermal Meta. Sanremo, l’amore e Gli Invisibili Video Intervista #SanremoFunky #Buongiorno - tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - Raiofficialnews : ?I Campioni e le Nuove Proposte della 1ª e della 2ª serata di #Sanremo2021, in ordine alfabetico ??… - BerniniCida : RT @HuffPostItalia: Sanremo 2021, Bertè contro la violenza sulle donne. Bonetti e Bellanova: 'Grazie, straordinaria' - SePotessi_8 : RT @rtl1025: ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa casa non ha… -