Sampdoria | Ranieri | “Derby partita che ti fa ribollire il sangue”

(Di martedì 2 marzo 2021) “Isono, sono partite diverse, che fannoil. Disputare questa sfida è sempre un grande privilegio. Dispiace che sarà giocata ancora una volta a porte chiuse: senza il pathos che trasmettono i tifosi non sarà il solitoed è un vero peccato”. Così Claudio, allenatore della, in vista della gara con il Genoa di domani sera: “In classifica siamo vicini ai nostri avversari che con l’arrivo di Ballardini – ha detto ancora l’allenatore blucerchiato – hanno ingranato, trovando subito la quadra. Entrambe le squadre vogliono vincere questa: in palio c’è la supremazia cittadina, mi aspetto una gara bella ma estremamente tattica e difficile. Prevarrà – ha aggiunto – chi avrà qualcosa in più al momento ...

Ci teniamo sempre a fare bene ma contro lavogliamo metterci qualcosa in più. Sarà una ...ha esperienza, buon senso e bravura. Io ho portato idee, allenamenti e scelte: la ...Menu uno al derby della Lanterna. Dopo una lunga riunione in sala video, Claudioe il suo staff hanno diretto la seduta mattutina della vigilia sul campo 2 del 'Mugnaini' di Bogliasco. Intensa attivazione atletica, torelli e lavori tecnici. I calciatori con maggior ...Così Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, in vista della gara con il Genoa di domani sera: “In classifica siamo vicini ai nostri avversari che con l’arrivo di Ballardini – ha detto ancora ...Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby di domani contro il Genoa. Le sue parole. DERBY – «I derby son derby, sono partite diverse che fanno ...