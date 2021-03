Premier, il City prosegue la sua striscia di successi: 4-1 al Wolverhampton (Di martedì 2 marzo 2021) Sono 20 i successi consecutivi nelle varie competizioni per il Manchester City di Guardiola, 15 in Premier League con il 3-1 di stasera al Wolverhampton. Sblocca la gara un autorete di Dendoncker al quarto d’ora, nella ripresa Coady trova il pari per la squadra di Nuno Espirito Santo, ma nel finale i Citizens calano il poker con la doppietta di Gabriel Jesus e la rete di Mahrez. Ora il City è a 65 punti in classifica, +15 sui cugini dello United e +16 sul Leicester, che però scenderanno in campo domani. Foto: Twitter Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Sono 20 iconsecutivi nelle varie competizioni per il Manchesterdi Guardiola, 15 inLeague con il 3-1 di stasera al. Sblocca la gara un autorete di Dendoncker al quarto d’ora, nella ripresa Coady trova il pari per la squadra di Nuno Espirito Santo, ma nel finale i Citizens calano il poker con la doppietta di Gabriel Jesus e la rete di Mahrez. Ora ilè a 65 punti in classifica, +15 sui cugini dello United e +16 sul Leicester, che però scenderanno in campo domani. Foto: Twitter ManchesterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GetRealOddsEPL : 'EPL 2021: Manchester United, Bruno Fernandes, Tottenham Hotspur, Gareth Bale, Manchester City, Sergio Aguero, Pep… - alexfrosio : Oh, comunque il City è primissimo con il maggior possesso palla della Premier League, che non basta ma aiuta (ha im… - Mediagol : #PremierLeague, Manchester City-Wolves 4-1: Mahrez e Gabriel Jesus regalano i tre punti a Guardiola. La classifica… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #ManchesterCity inarrestabile: 21 vittorie di fila e +15 sul #ManchesterUnited #PremierLeague - sportli26181512 : Man City-Wolves 4-1: Il Manchester City ottiene un'ottima vittoria interna. Nel match valido per la ventinovesima g… -