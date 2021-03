Pd | Di Giorgi ad assemblea Base riformista | ' delusa da Zingaretti | rischio ritorno all' antico' **

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sono tornata, essendo uscita dall'area, là da dove ero partita, all'interno del gruppo dei riformisti". Rosa Maria Di, deputata Pd, oggi è intervenuta all'didopo una 'parentesi' con la maggioranzaana. Pentita di quella scelta? "No, diciamo che è stata una delusione", dice all'Adnkronos. Perchè? "Perchè rispetto a quella che era la prospettiva iniziale di un campo largo, di grande attenzione a tutte le sensibilità del Pd, c'è stata una battuta d'arresto e unall'". In che senso? "Mi sembra di ritrovare modalità e contenuti che puntano a trasformare il Pd in un partito che guarda solo verso sinistra abbandonando la vocazione maggioritaria ovvero il voler ...

Lo dichiara la deputata dem Rosa Maria Di Giorgi, della presidenza del gruppo Pd alla Camera e componente della commissione Cultura. 'Riaprire i teatri - prosegue la deputata dem - deve essere un ...