Paul Gascoigne: l’ex calciatore all’Isola del Famosi 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Pronto a sbarcare sull’Isola del Famosi 2021, anche Paul Gascoigne: ex calciatore ed allenatore inglese, ecco tutto quello che sappiamo su di lui Anche Paul Gascoigne sarà tra i naufraghi protagonisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo ormai da alcuni anni, l’ex calciatore è pronto a rimettersi in gioco nel reality condotto da Ilary Blasi. Nato a Gateshead, in Inghilterra, il 27 maggio del 1967, porta il nome di due dei componenti dei Beatles (Paul e John, un omaggio dei suoi genitori a Paul McCartney e John Lennon). Un grande talento nel calcio quello di Paul, che da giovanissimo entra a far parte delle giovanili ... Leggi su zon (Di martedì 2 marzo 2021) Pronto a sbarcare sull’Isola del, anche: exed allenatore inglese, ecco tutto quello che sappiamo su di lui Anchesarà tra i naufraghi protagonisti della nuova edizione dell’Isola dei. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo ormai da alcuni anni,è pronto a rimettersi in gioco nel reality condotto da Ilary Blasi. Nato a Gateshead, in Inghilterra, il 27 maggio del 1967, porta il nome di due dei componenti dei Beatles (e John, un omaggio dei suoi genitori aMcCartney e John Lennon). Un grande talento nel calcio quello di, che da giovanissimo entra a far parte delle giovanili ...

IsolaDeiFamosi : Ha le valigie già pronte per partire: Paul Gascoigne è un nuovo naufrago dell'#Isola ???? - passionepremier : Cinque cose che (forse) non sai su Paul Gascoigne - Alfonso92926061 : Tutto molto bello. Ora toglietevi dalle palle e date la linea a ilary Blasi che mi voglio godere Paul Gascoigne. #gfvip - GianpaoloIacov1 : RT @BritishFootball: Paul Gascoigne meglio ricordarlo così, prima di 'ammirarlo' all'Isola dei Famosi ?? - ZHUNEAOHO : RT @IsolaDeiFamosi: Ha le valigie già pronte per partire: Paul Gascoigne è un nuovo naufrago dell'#Isola ???? -