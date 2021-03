Oggi i calciatori sembrano soldati al fronte che obbediscono a comandi incomprensibili (Di martedì 2 marzo 2021) Nel bellissimo libro di Edoardo Galeano Splendori e miserie del gioco del calcio c’è un passaggio che ho trovato neoterico, nonostante il testo abbia ormai più di sei anni, e che cito alla lettera: Il calcio professionistico fa tutto il possibile per castrare questa energia di felicità, ma lei sopravvive malgrado tutto. E forse per questo capita che il calcio non riesca a smettere di essere meraviglioso. Per quanto i tecnocrati lo programmino perfino nei minimi dettagli, per quanto i potenti lo manipolino, il calcio continua a voler essere l’arte dell’imprevisto. Dove meno te l’aspetti salta fuori l’impossibile, il nano impartisce una lezione al gigante, un nero allampanato e sbilenco fa diventare scemo l’atleta scolpito in Grecia. Commenterei soltanto con una parola: magari! Ma non è più così. E non me ne vorrà certamente Galeano, dalla sua dimensione altra, se lo ricolloco nella ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Nel bellissimo libro di Edoardo Galeano Splendori e miserie del gioco del calcio c’è un passaggio che ho trovato neoterico, nonostante il testo abbia ormai più di sei anni, e che cito alla lettera: Il calcio professionistico fa tutto il possibile per castrare questa energia di felicità, ma lei sopravvive malgrado tutto. E forse per questo capita che il calcio non riesca a smettere di essere meraviglioso. Per quanto i tecnocrati lo programmino perfino nei minimi dettagli, per quanto i potenti lo manipolino, il calcio continua a voler essere l’arte dell’imprevisto. Dove meno te l’aspetti salta fuori l’impossibile, il nano impartisce una lezione al gigante, un nero allampanato e sbilenco fa diventare scemo l’atleta scolpito in Grecia. Commenterei soltanto con una parola: magari! Ma non è più così. E non me ne vorrà certamente Galeano, dalla sua dimensione altra, se lo ricolloco nella ...

