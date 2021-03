Napoli, ancora disagi in Metro: malfunzionamento ha provocato un incendio ad una stazione (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Questa mattina si sono registrati, nuovamente, dei disagi per quanto riguarda la Linea 1 della Metropolitana. Nel caso in questione si è trattato di un principio di incendio alla stazione di piazza Dante. Le fiamme sarebbero divampate a seguito del malfunzionamento di un neon. Ciò ha comportato la chiusura della stazione della Linea 1 di piazza Dante dalle ore 6 di questa mattina fino alle ore 10. Fortunatamente la stazione non era ancor aperta al pubblico e quindi non si sono riscontrati danni a persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa mattina si sono registrati, nuovamente, deiper quanto riguarda la Linea 1 dellapolitana. Nel caso in questione si è trattato di un principio dialladi piazza Dante. Le fiamme sarebbero divampate a seguito deldi un neon. Ciò ha comportato la chiusura delladella Linea 1 di piazza Dante dalle ore 6 di questa mattina fino alle ore 10. Fortunatamente lanon era ancor aperta al pubblico e quindi non si sono riscontrati danni a persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

