MotoE | nasce il team Indonesian E - Racing Gresini

Ringrazio Fausto Gresini per avermi dato l'opportunità di mettermi in gioco e affrontare con successo la sfida inche mi ha permesso di crescere ancora '. Mantovani: 'Sarà un'esperienza ...così il primo team elettrico a bandiera indonesiana, che prenderà il nome di Indonesian E - Racing Gresini. Si riparte ovviamente dalla certezza Matteo Ferrari: il Campione del Mondo 2019 ...Cambia il title sponsor per la squadra italiana, che sarà al via della Coppa del Mondo riservata alle moto elettriche con il riconfermato Matteo Ferrari e la new entry Andrea Mantovani ...Inizia la stagione di MotoE a Jerez con i primi test e non mancano le novità: nasce l'Indonesian E-Racing Gresini. Nuovi colori per Ferrari e Mantovani.