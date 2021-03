MailUp | operazioni su azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) –, nell’ambito della vigente autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea deglisti del 23 aprile 2020, ha comunicato di aver acquistato, con valuta 1 marzo 2021, complessive 1.200al prezzo medio di 4,?544670 euro per azione per un controvalore pari a 5.453,60 euro. All’1 marzo, l’azienda detiene direttamente 162.430, pari all’1,1% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato. Nel frattempo, in Borsa,fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 4,4 euro, con un calo dello 0,23%.. (Foto: © Simona Flamigni 123RF)