M5s, non si fermano le espulsioni: fuori altri tre deputati. Erano assenti al voto di fiducia al governo Draghi (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo il vertice a Roma tra i big del M5s per provare a risollevare il partito in crisi tra cacciate, pendenze legali e sostegno al governo Draghi, arriva la notizia di nuove espulsioni: tre, secondo fonti parlamentari citate dall’Ansa, sono oggi i nuovi deputati espulsi dal gruppo grillino alla Camera dei deputati. Si tratta di Cristian Romaniello, Yana Ehm e Simona Suriano. Erano assenti al momento del voto di fiducia al nuovo esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. «La loro posizione sarebbe infatti assimilabile a quella di chi ha votato contro e si è astenuto in occasione della fiducia al governo Draghi», spiegano le stesse fonti. «In particolare le loro stesse ... Leggi su open.online (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo il vertice a Roma tra i big del M5s per provare a risollevare il partito in crisi tra cacciate, pendenze legali e sostegno al, arriva la notizia di nuove: tre, secondo fonti parlamentari citate dall’Ansa, sono oggi i nuoviespulsi dal gruppo grillino alla Camera dei. Si tratta di Cristian Romaniello, Yana Ehm e Simona Suriano.al momento deldial nuovo esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce. «La loro posizione sarebbe infatti assimilabile a quella di chi ha votato contro e si è astenuto in occasione dellaal», spiegano le stesse fonti. «In particolare le loro stesse ...

