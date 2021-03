“Lui?! Ma è un cesso fotonico!”. Dayane Mello innamorata al GF Vip, fuori il nome e Signorini la gela davanti a tutti (Di martedì 2 marzo 2021) Dayane Mello è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico l’ha amata e odiata alla stessa maniera tra chi apprezza il suo modo di fare e chi non tollera i suoi continui cambi di umore che hanno caratterizzato le sue ultime settimane nella casa di Cinecittà. Dayane Mello eletta finalista oltre un mese fa e dunque immune, si è piazzata quarta appena è stata rinominabile. Al televoto flash è stata sconfitta da Pierpaolo Pretelli (68% contro 32%). La modella brasiliana non se lo aspettava e ci è rimasta molto male. E lo si capisce da come ha salutato gli ultimi compagni d’avventura Tommaso, Stefania e Pierpaolo. Poco prima aveva rivisto sua figlia Sofia che le somiglia tantissimo. La piccola le ha buttato le braccia al collo e non si è più staccata dalla mamma ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021)è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il pubblico l’ha amata e odiata alla stessa maniera tra chi apprezza il suo modo di fare e chi non tollera i suoi continui cambi di umore che hanno caratterizzato le sue ultime settimane nella casa di Cinecittà.eletta finalista oltre un mese fa e dunque immune, si è piazzata quarta appena è stata rinominabile. Al televoto flash è stata sconfitta da Pierpaolo Pretelli (68% contro 32%). La modella brasiliana non se lo aspettava e ci è rimasta molto male. E lo si capisce da come ha salutato gli ultimi compagni d’avventura Tommaso, Stefania e Pierpaolo. Poco prima aveva rivisto sua figlia Sofia che le somiglia tantissimo. La piccola le ha buttato le braccia al collo e non si è più staccata dalla mamma ...

