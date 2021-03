Lazio-Torino, si va verso un nuovo Juve-Napoli. La Lega non rinvia ma la Asl vieta il viaggio (Di martedì 2 marzo 2021) Sono due le certezze riguardo la partita Lazio-Torino in programma questo pomeriggio alle ore 18.30. La prima è che la partita molto presumibilmente non si giocherà. La seconda è che slitterà ad aprile. Le modalità con le quali si arriverà a questa conclusione sono ancora del tutto incerte. Forse la Lega di Serie A comunicherà in mattinata, il rinvio della partita o forse, più verosimilmente sarà la giustizia sportiva a stabilirlo. Come spiega Il Messaggero, si va verso un nuovo caso Juve-Napoli. Dunque 3-0 a tavolino alla Lazio che si presenterà allo stadio così come fece la Juventus, con la certezza che non si giochi, ma per fare presenza. Torino che invece non essendosi presentato avrà il ricorso per evitare la ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Sono due le certezze riguardo la partitain programma questo pomeriggio alle ore 18.30. La prima è che la partita molto presumibilmente non si giocherà. La seconda è che slitterà ad aprile. Le modalità con le quali si arriverà a questa conclusione sono ancora del tutto incerte. Forse ladi Serie A comunicherà in mattinata, il rinvio della partita o forse, più verosimilmente sarà la giustizia sportiva a stabilirlo. Come spiega Il Messaggero, si vauncaso. Dunque 3-0 a tavolino allache si presenterà allo stadio così come fece lantus, con la certezza che non si giochi, ma per fare presenza.che invece non essendosi presentato avrà il ricorso per evitare la ...

