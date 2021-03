Jacqueline MacInnes Wood Steffy Forrester di Beautiful madre per la seconda volta

infoitcultura : Beautiful, Steffy Forrester ha partorito: fioco azzurro per l'attrice Jacqueline MacInnes Wood - infoitcultura : Beautiful: JACQUELINE MACINNES WOOD di nuovo mamma. Pausa maternità dalla soap? - redazionetvsoap : Lietissimo evento... ma ora quale escamotage troveranno a #Beautiful? - zazoomblog : Beautiful Jacqueline MacInnes Wood ha partorito: secondo figlio per l’attrice di Steffy - #Beautiful #Jacqueline… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacqueline MacInnes

Anticipazioni Tv e News

... soddisfatto dall'apprendere che il padre ha firmato i documenti del divorzio, propone a Ridge una sfida in passerella tra la Hope For The Future e la nuova linea di Steffy (Wood):...Il 22 febbraio è nato Lenix , il secondo figlio diWood , interprete di Steffy Forrester in Beautiful . Per l'attrice e il marito, Elan Ruspoli , si tratta di un altro maschietto dopo il primogenito Rise , venuto alla luce nel 2019.Nelle puntate americane di Beautiful, Thomas Forrester 'usa' la cotta che Zoe Buckingham nutre nei suoi confronti per far ingelosire Hope Logan.Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 febbraio al 5 marzo su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) ...