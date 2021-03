Inter, Boninsegna: “Lukaku meglio di CR7. E’ l’attaccante migliore d’Europa” (Di martedì 2 marzo 2021) “Lukaku è l’attaccante migliore d’Europa”. Queste le dichiarazioni di Roberto Boninsegna, terzo marcatore della storia dell’Inter, Intervenuto ai microfoni di Tuttosport in merito alla stagione dell’attaccante belga. “Il numero 9 nerazzurro non ha eguali. Segna, gioca per la squadra, è un punto di riferimento. Non nascondo che la partenza di Icardi mi fosse dispiaciuta e mi avesse lasciato perplesso, ma Romelu sta facendo delle cose meravigliose e secondo me l’Inter ci ha guadagnato nel passaggio dall’argentino all’ex Manchester United – ha proseguito Boninsegna – Lautaro? Si compensano. Secondo meLukaku-Lautaroè la miglior coppia d’attacco d’Europa“. Infine, su Cristiano Ronaldo ha ... Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021) “”. Queste le dichiarazioni di Roberto, terzo marcatore della storia dell’venuto ai microfoni di Tuttosport in merito alla stagione delbelga. “Il numero 9 nerazzurro non ha eguali. Segna, gioca per la squadra, è un punto di riferimento. Non nascondo che la partenza di Icardi mi fosse dispiaciuta e mi avesse lasciato perplesso, ma Romelu sta facendo delle cose meravigliose e secondo me l’ci ha guadagnato nel passaggio dall’argentino all’ex Manchester United – ha proseguito– Lautaro? Si compensano. Secondo me-Lautaroè la miglior coppia d’attacco“. Infine, su Cristiano Ronaldo ha ...

