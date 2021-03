Il Prefetto in visita all’associazione “L’Altra Napoli” (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, si è recato oggi in visita nella sede dell’Associazione “L’Altra Napoli” nata nel 2005 con l’intento di ideare progetti di riqualificazione urbanistica, artistica e sociale per generare opportunità di sviluppo, occupazione, incremento dell’istruzione e per stimolare l’impegno civile dei cittadini. Il Prefetto, accolto dal professore Roberto Velardi e dal vicepresidente Antonio Lucidi, ha visitato la struttura frequentata quotidianamente da circa 120 ragazzi e le aule didattiche, incontrando i 30 bambini del progetto “La Casa di Vetro”. La Casa, da spazio abbandonato, grazie al contributo di diversi soggetti privati, è divenuto luogo per lo studio, il gioco e la crescita ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ildi, Marco Valentini, si è recato oggi innella sede dell’Associazione “” nata nel 2005 con l’intento di ideare progetti di riqualificazione urbanistica, artistica e sociale per generare opportunità di sviluppo, occupazione, incremento dell’istruzione e per stimolare l’impegno civile dei cittadini. Il, accolto dal professore Roberto Velardi e dal vicepresidente Antonio Lucidi, hato la struttura frequentata quotidianamente da circa 120 ragazzi e le aule didattiche, incontrando i 30 bambini del progetto “La Casa di Vetro”. La Casa, da spazio abbandonato, grazie al contributo di diversi soggetti privati, è divenuto luogo per lo studio, il gioco e la crescita ...

UTGFirenze : Visita del Prefetto allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare. Una eccellenza del territorio. Grazie del Pref… - r_corti : RT @repubblica: Disabili, lo sfogo di un papà: 'Mio figlio in quarantena dopo ogni visita e ancora nessun vaccino': Lettera al prefetto di… - repubblica : Disabili, lo sfogo di un papà: 'Mio figlio in quarantena dopo ogni visita e ancora nessun vaccino': Lettera al pref… - BELUSHI69 : @auropalomba @peppobbove Carissimo Sala fa quello che deve fare un sindaco Chiedere alla popolazione di seguire l… - infoitinterno : Carabinieri, il Prefetto De Rosa in visita all'interno del Comando Provinciale di Lecco -