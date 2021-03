Il manuale per le 'Mummie perfette': la nuova scoperta in un papiro medico dell'antico Egitto (Di martedì 2 marzo 2021) Un importante scoperta di un manuale egizio in un papiro medico risalente a circa 3.500 anni fa potrebbe aiutare a ricostruire alcuni dettagli riguardanti il complicato processo di mummificazione. A ... Leggi su globalist (Di martedì 2 marzo 2021) Un importantedi unegizio in unrisalente a circa 3.500 anni fa potrebbe aiutare a ricostruire alcuni dettagli riguardanti il complicato processo di mummificazione. A ...

CarloCalenda : Lo #StadioDellaRoma è un caso da manuale sul perché i 5 Stelle non devono governare. Fino a quando c’è Marino l’ite… - francescoramp : RT @OGiannino: Gli intellò x i quali il giubilato è grande manager di multinazzionali libberiste scordano ciò che dice ogni manuale behavio… - GandolfoDomini1 : @DoctorSassaroli @simoinca Ai miei studenti del corso magistrale in inglese in Research methodologies... per riflet… - sogniappesi2_2 : l’unica cosa vera è che la voce maschile ha una frequenza diversa da quella femminile perché è un dato di fatto ma… - bardo_marino : RT @OGiannino: Gli intellò x i quali il giubilato è grande manager di multinazzionali libberiste scordano ciò che dice ogni manuale behavio… -