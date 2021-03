Ibra apre a Lukaku: 'Se vuol venire è il benvenuto. Sanremo? Più facile fare gol' (Di martedì 2 marzo 2021) 'Sicuramente è più facile fare gol. Questo non è il mio mondo ma sono in buone mani con Amadeus e Fiorello, e non sono preoccupato. Se sbaglio nessuno mi può giudicare perché non è il mio mondo, se ... Leggi su gazzetta (Di martedì 2 marzo 2021) 'Sicuramente è piùgol. Questo non è il mio mondo ma sono in buone mani con Amadeus e Fiorello, e non sono preoccupato. Se sbaglio nessuno mi può giudicare perché non è il mio mondo, se ...

CdT_Online : Con un simpatico botta e risposta fra Amadeus e il centravanti del Milan si apre, ufficialmente, la 71. edizione de… - Fra_Roma93 : Ma in che senso @DiodatoMusic apre il Festival con “Fai rumore”? Cioè, dobbiamo allagare la casa già all’inizio? E… - ang3for : @pisto_gol Insomma tutte le volte che ibra apre la bocca fa soltanto figure di menta - JJ_gianlu : Ibra è arrivato a quel punto della carriera in cui deve solo stare zitto. Ogni volta che apre bocca dice una stronz… - infoitsport : Il CorSport apre con le parole di Stankovic: 'Ibra non deve smettere' -