iltirreno : RT @mario78neri: I super dirigenti di Giani: 5 nuovi ingressi e tante conferme, ma sono tutti “in prova” - mario78neri : I super dirigenti di Giani: 5 nuovi ingressi e tante conferme, ma sono tutti “in prova” - iltirreno : ?? Il presidente nomina sedici direttori dei dipartimenti della Regione. Una mini rivoluzione alla macchina dei tecn… - Hellbrus1 : @Beverari_M @pierpi13 Mi spaventa questa deriva dei super commissari, ultra dirigenti, iper tecnici. Sono solo dei… - GgMacchiarella : @Duttale @SkySport Non è altra cosa: è un modello. Che può seguire la pro Vercelli come il Napoli. Il Pareggio di b… -

Ultime Notizie dalla rete : super dirigenti

Il Tirreno

... "Sei d'accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico - politico che preveda un- ... poi in un albergo romano con ipiù vicini al garante e allo stesso Giuseppe Conte. E' solo l'...... quindi non certopartes, come ha svelato la giornalista Costanza Miriano sul suo blog), e l'...parlamentare ha chiesto quali misure il ministro intenda assumere "per garantire ai...Depredato Palazzo Vecchio, un "sacco" alla casa del capoluogo. Da lì arrivano cinque dei sedici super dirigenti nominati da Eugenio Giani ai vertici della macchina regionale. Due nati e cresciuti ...Nella gara maschile bene anche Orlando Seretti che si classifica ottavo migliorando nettamente il trentesimo posto della settimana scorsa. L’Atletica Fano vince come società il campionato regionale a ...