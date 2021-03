Hogwarts Legacy | nel gioco anche personaggi transgender

(Di martedì 2 marzo 2021), il nuovo videogame dedicato alla saga di Harry Potter renderà possibile la sceltadi, il nuovo titolo della Warner Bros per gli amanti di Harry Potter è in arrivo nel 2022 ma già fa parlare di sé. Gli sviluppatori non hanno fatto trapelare molto riguardo all’esperienza dima intanto già alcune informazioni iniziano a trapelare. Una di queste è relativa alla scelta dei. Sembra infatti che il prossimo video“Magico” consentirà ai giocatori di personalizzare la voce del proprioo, il tipo di corporatura e il proprio orientamento sessuale. Le scelte più inclusive deiI ...

misteruplay2016 : Hogwarts Legacy permetterà ai giocatori di creare personaggi transgender - GamingTalker : Hogwarts Legacy, il gioco di Harry Potter permetterà la creazione di personaggi transgender: lo afferma un report… - Eurogamer_it : #HogwartsLegacy permetterà ai giocatori di creare personaggi transgender. - spaziogames : Una decisione importantissima. #HogwartsLegacy - kisaraslegacy : Nessuno: Io: dai, allora, mancano solo due mesi a giugno, poi l'estate passa velocemente e boom, siamo a dicembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Hogwarts Legacy

Il prossimo gioco di Harry Potter,, permetterà ai giocatori di personalizzare il proprio personaggio in tutti i suoi aspetti. Si potrà scegliere la voce, la corporatura e la collocazione del dormitorio. Il sistema di ...Lo conferma il videogioco- attualmente in fase di sviluppo - che si dice tratterà la vita quotidiana nella scuola durante il XIX secolo. Così come lo spettacolo teatrale basato sul ...L'action RPG sviluppato da Avalanche Software, Hogwarts Legacy, sarà un titolo inclusivo, infatti permetterà di creare personaggi transgender.Dalle colonne di Bloomberg, il giornalista Jason Schreier condivide tutta una serie di anticipazioni riguardanti Hogwarts Legacy e gli elementi introdotti dagli sviluppatori Avalanche Software per ...