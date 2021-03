Gravina: «Lazio-Torino? C’è oggettiva impossibilità a disputare la gara» (Di martedì 2 marzo 2021) Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato di Lazio-Torino. «Da questa situazione usciremo soltanto attenendoci al protocollo che è un gentleman agreement fissato e molto chiaro che regolamenta il rapporto legato alla competizione sportiva. Poi c’è anche un altro principio, quello della tutela della salute che è nella competenza delle singole Asl. Non do consigli alla Lega, che ha la capacità e la delega per gestire la competizione sportiva. Prenderanno la decisione più giusta. Credo che oggi ci sia una oggettiva impossibilità a disputare la gara in base a quanto prescritto dalla Asl. La Lega dovrà fare una riflessione molto approfondita pensando al calendario, visto che è particolarmente intasato». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Il presidente della Figc, Gabriele, ha parlato di. «Da questa situazione usciremo soltanto attenendoci al protocollo che è un gentleman agreement fissato e molto chiaro che regolamenta il rapporto legato alla competizione sportiva. Poi c’è anche un altro principio, quello della tutela della salute che è nella competenza delle singole Asl. Non do consigli alla Lega, che ha la capacità e la delega per gestire la competizione sportiva. Prenderanno la decisione più giusta. Credo che oggi ci sia unalain base a quanto prescritto dalla Asl. La Lega dovrà fare una riflessione molto approfondita pensando al calendario, visto che è particolarmente intasato». L'articolo ilNapolista.

'C'è un'oggettiva impossibilità di disputare la gara'. Così Gabriele Gravina sul caso Lazio - Torino a margine dell'evento di solidarietà con l'ospedale 'Spallanzani' a cui la Federcalcio ha consegnato 600 palloni dopo aver disposto nei giorni scorsi un contributo di ...

Gravina: «Lazio-Torino? C'è oggettiva impossibilità a disputare la gara» Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato di Lazio-Torino. «Da questa situazione usciremo soltanto attenendoci al protocollo che è un gentleman agreement fissato e molto chiaro che ...

Gravina: «Lazio-Torino? Caso diverso da Juve-Napoli» "C'è un'oggettiva impossibilità di disputare la gara". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, sul caso Lazio-Torino. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Secondo Gravina "non c'entra la ...

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato di Lazio-Torino. «Da questa situazione usciremo soltanto attenendoci al protocollo che è un gentleman agreement fissato e molto chiaro che ..."C'è un'oggettiva impossibilità di disputare la gara". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, sul caso Lazio-Torino. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Secondo Gravina "non c'entra la ...