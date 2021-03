Grande Fratello Vip | per l’influencer milanese Tommaso Zorzi una vittoria annunciata

trash_italiano : HO BISOGNO DI UN GRANDE FRATELLO JUNIOR. #GFVIP - QuiMediaset_it : Chiusura record per la quinta edizione di #GFVIP leader della serata con il 25.4% di share e 4.300.000 spettatori.… - Corriere : Grande Fratello Vip: trionfa Zorzi, Pretelli battuto al televoto - ilariasweet94 : RT @passioniepensi1: Gli zorzando i veri protagonisti @stefyorlando @tommaso_zorzi - alessia2405_ : RT @twentyyearsgold: Comunque, dopo sei mesi posso affermare con certezza che io questo Grande Fratello non l'ho visto, l'ho proprio fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Alla fine si è avuto modo di vedere la fine di questo lungo percorso della quinta edizione del 'Vip '. Una serie di rinvii hanno fatto sì infatti che lo show arrivasse fino agli inizi di Marzo. Oggi però si conosce il vincitore assoluto di questa edizione, ovvero Tommaso Zorzi. L'...La quinta edizione delVip si è conclusa ieri sera con la vittoria di Tommaso Zorzi . Quarto posto per Dayane Mello che, subito dopo la finale , è tornata sui social per ringraziare tutti coloro che l'hanno ...Il post puntata del GF Vip è finito al centro di una polemica sui social: alcuni utenti hanno fatto notare ai 'vipponi' di non avere la mascherina.19Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip rientrano in casa e la regia li riprende per errore – VIDEO 13:55Il racconto di un anno di Covid a Palermo: tra paura, ansia, rabbia e speranza – VIDEO ...