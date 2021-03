Giuseppe Conte ha logorato il PD | se l’ex premier resta in politica il partito di Zingaretti mai così in basso

c_appendino : La disponibilità di Giuseppe Conte a partecipare a un progetto rifondativo con il Movimento 5 Stelle è un'ottima… - AnnalisaChirico : La democrazia a 5Stelle è una cosa talmente seria che passano mesi a parlare di come creare un direttorio, fanno gl… - FMCastaldo : Accolgo con gioia la decisione del nostro @GiuseppeConteIT di entrare, con un ruolo centrale, nel processo di ricos… - GiorgioAntonel1 : RT @soniabetz1: Da una parte un uomo, Giuseppe Conte, che da Presidente del Consiglio ha bloccato la vendita di armi all'Arabia Saudita, e… - itsaudade : RT @jacopo_iacoboni: “Alcuni aerei dell’Unione sovietica” [mi serve per l’archivio: Domenico Arcuri, 22 marzo 2020, su Putin e le operazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

Mariarosaria Rossi è rimasta fregata. Voleva entrare nel partito di, che credeva potesse essere un movimento moderato e liberale. Invece l'ex presidente del Consiglio non solo non si è fatto il suo partito ma è diventato il leader del Movimento 5 ...Si volta pagina, dunque, rispetto alle conferenze stampa fiume tenute dae agli spazi informativi ad hoc organizzati da Rocco Casalino. Una scelta in discontinuità, che vedrà schierati ...di Marianna Vallone Il Cilento saluta il generale Francesco Paolo Figliuolo, il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid, nominato dal presidente Draghi. E’ stato comandante delle Forze a ..."Rispetto totale per Conte. Ma io ho lasciato il M5S non per l'assenza di Conte. Ma per la presenza al governo con Draghi, Pd, Berlusconi, Salvini, Bonino, Brunetta, Gelmini etc, ...