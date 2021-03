Giovanni Ciacci, il malore improvviso e l’intervento di Adriana Volpe: “Mi ha salvato” (Di martedì 2 marzo 2021) Momento non proprio facile per Giovanni Ciacci, costretto a fare i conti con gli strascichi del Covid. Il costumista avrebbe dovuto partecipare all’Isola dei Famosi, che inizia il prossimo 15 marzo, ma non è potuto partire per l’Honduras perché non ha superato le rigide visite di controllo, che chiedono un perfetto stato di salute a fronte delle difficili condizioni in cui sono chiamati a vivere i naufraghi. Era fine novembre scorso quando rendeva noto di aver contratto il coronavirus e di averlo preso in una forma leggera e priva di sintomi, ma purtroppo ha lasciato in lui segni indelebili ai polmoni, pregiudicando anche un capitolo importante della sua carriera come poteva essere l’esperienza da naufrago. “Mi hanno scoperto una fibrosi polmonare e delle anomalie polmonari”, aveva spiegato qualche giorno fa a Pomeriggio 5. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Momento non proprio facile per, costretto a fare i conti con gli strascichi del Covid. Il costumista avrebbe dovuto partecipare all’Isola dei Famosi, che inizia il prossimo 15 marzo, ma non è potuto partire per l’Honduras perché non ha superato le rigide visite di controllo, che chiedono un perfetto stato di salute a fronte delle difficili condizioni in cui sono chiamati a vivere i naufraghi. Era fine novembre scorso quando rendeva noto di aver contratto il coronavirus e di averlo preso in una forma leggera e priva di sintomi, ma purtroppo ha lasciato in lui segni indelebili ai polmoni, pregiudicando anche un capitolo importante della sua carriera come poteva essere l’esperienza da naufrago. “Mi hanno scoperto una fibrosi polmonare e delle anomalie polmonari”, aveva spiegato qualche giorno fa a Pomeriggio 5. (Continua dopo la ...

