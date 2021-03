Ghemon irriconoscibile | pronto per il Festival | ha perso 40 chili

Ultime Notizie dalla rete : Ghemon irriconoscibile

ViaggiNews.com

Così sobrio da sembrare. Si trattava probabilmente di una cauta strategia ... il new cult dei Maneskin, usciti dal vivaio di X-Factor; gente nuova in forte crescita come Irama e, ...Così sobrio da sembrare. Si trattava probabilmente di una cauta strategia ... il new cult dei Maneskin, usciti dal vivaio di X-Factor; gente nuova in forte crescita come Irama e, ...Il cantante Ghemon è andato incontro ad un vero e proprio cambio di look. Ha perso 40 chili ed è pronto ad esibirsi sul palco dell'Ariston.