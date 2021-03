GfVip | Alfonso Signorini scappa dallo studio furioso | cosa è successo

MediasetPlay : Sì, è stato un viaggio davvero lungo... ma diciamolo: ce la siamo veramente SPASSATA! Saliamo sulla DeLorean insiem… - trash_italiano : NO RAGA PER ME ALFONSO ERA DAVVERO NERO, ALTRIMENTI ALLA FINE, DOPO LA 'FINTA ARRABBIATURA' AVREBBE RISO. #GFVIP - trash_italiano : ALFONSO SIGNORINI SI UNISCE ALLE EX ROSMELLO #GFVIP - riccardochic : RT @fabiofabbretti: 'Dayane 68% te la sei giocata' 'Stefania 67% eh insomma, dai' Certo Alfonso. #GFVIP - zaynxcherriez : RT @Ri_Ghetto: Alfonso fino a due secondi fa: 'non possiamo abbracciarci quanto mi dispiace' Alfonso due secondi dopo: *si abbraccia con ch… -

Ultime Notizie dalla rete : GfVip Alfonso

Sofia non vuole più andarsene dalle braccia della mamma, tanto da chiedere adSignorini in ... Dayane ha sofferto parecchio la mancanza di Sofia in questi mesi trascorsi nella casa del. Lo ...... Andrea Zelletta riceve l'ultima sorpresa di questo. Durante la puntata della finale, per lui ... Sofia non vuole più andarsene dalle braccia della mamma, tanto da chiedere adSignorini in ...La finale del Grande Fratello ha riservato numerosi colpi di scena: sorpresa anche per il celebre conduttore Alfonso Signorini ...Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; Music: «Funday» from Bensound.com. -- GF Vip, Tommaso Zorzi show in albergo ...