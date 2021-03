Francesca, chi è la fidanzata di Achille Lauro (Di martedì 2 marzo 2021) Achille Lauro è lo pseudonimo di Lauro De Marinis ed è un cantautore ma soprattutto rapper italiano. E’ molto conosciuto nel campo dell’Hip Hop ed ha preso parte alle ultime due edizioni di Sanremo: nel 2019 ha partecipato con Rolls Royce e nel 2020 con Me ne frego. Achille Lauro è nato l’11 Luglio del 1990 a Roma. Oggi ha 30 anni e dal 2012 lavora appunto nel campo della musica. I suoi genitori sono Nicola De Marinis e Cristina Zambon. Achille Lauro: fidanzata La fidanzata di Achille Lauro si chiama Francesca ed andremo adesso a scoprire qualcosa in più su di lei. Sul suo conto non si hanno tante informazioni se non che sia, appunto, la compagna del noto cantante italiano. Proprio lo ... Leggi su giornal (Di martedì 2 marzo 2021)è lo pseudonimo diDe Marinis ed è un cantautore ma soprattutto rapper italiano. E’ molto conosciuto nel campo dell’Hip Hop ed ha preso parte alle ultime due edizioni di Sanremo: nel 2019 ha partecipato con Rolls Royce e nel 2020 con Me ne frego.è nato l’11 Luglio del 1990 a Roma. Oggi ha 30 anni e dal 2012 lavora appunto nel campo della musica. I suoi genitori sono Nicola De Marinis e Cristina Zambon.Ladisi chiamaed andremo adesso a scoprire qualcosa in più su di lei. Sul suo conto non si hanno tante informazioni se non che sia, appunto, la compagna del noto cantante italiano. Proprio lo ...

