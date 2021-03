FdI: «Non si può solo chiudere. Ecco la nostra proposta per riaprire bar e ristoranti» (Di martedì 2 marzo 2021) La risposta all’emergenza Covid “non può essere solo chiudere tutto come sta facendo il governo”. Per questo FdI chiede un cambio di passo, a partire dalla revisione degli orari di apertura di bar e ristoranti, per la quale il partito ha presentato un emendamento all’ultimo decreto Covid del governo Conte in discussione al Senato. “Intendiamo dare respiro al settore della ristorazione e anche assicurare più sicurezza ai cittadini”, ha spiegato Ignazio La Russa. FdI in campo per l’apertura di bar e ristoranti L’emendamento di FdI chiede che “nelle zone gialle dove oggi bar, ristoranti, gelaterie, pub, pasticcerie possono rimanere aperti fino alle ore 18, possano invece essere al servizio dei cittadini fino alle ore 22 anche per dividere gli utenti tra pranzo e cena”. “Viceversa – ha chiarito La Russa – ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) La risposta all’emergenza Covid “non può esseretutto come sta facendo il governo”. Per questo FdI chiede un cambio di passo, a partire dalla revisione degli orari di apertura di bar e, per la quale il partito ha presentato un emendamento all’ultimo decreto Covid del governo Conte in discussione al Senato. “Intendiamo dare respiro al settore della ristorazione e anche assicurare più sicurezza ai cittadini”, ha spiegato Ignazio La Russa. FdI in campo per l’apertura di bar eL’emendamento di FdI chiede che “nelle zone gialle dove oggi bar,, gelaterie, pub, pasticcerie possono rimanere aperti fino alle ore 18, possano invece essere al servizio dei cittadini fino alle ore 22 anche per dividere gli utenti tra pranzo e cena”. “Viceversa – ha chiarito La Russa – ...

borghi_claudio : @simastatecalmi Non ve l'ho assicurato. Ve l'ho DETTO perchè è così. Punto 7.1 Approvato con voto della Lega… - DSantanche : Quando la #sinistra non ha più argomenti usa sempre la vecchia storia del fascismo. Non ne possiamo più! - SecolodItalia1 : FdI: «Non si può solo chiudere. Ecco la nostra proposta per riaprire bar e ristoranti» - MiaomiaoCh : RT @niccolo_c: Massimo rispetto per gli Avvocati, ma sono d’accordo a essere tirati in mezzo in questo mercato da parte di FDI quando in Lo… - LucaBellinzona : RT @niccolo_c: Massimo rispetto per gli Avvocati, ma sono d’accordo a essere tirati in mezzo in questo mercato da parte di FDI quando in Lo… -