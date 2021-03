Everton, Ancelotti fissa l’obiettivo: “Quarto posto per… vedere come si sta” (Di martedì 2 marzo 2021) All'Everton è bastato un gol di Richarlison per avere la meglio sul Southamtpon. Ma la rincorsa alle zone alte della classifica non è finita con la sfida di giovedì già alle porte. Lo sa bene Carlo Ancelotti che parlando al sito ufficiale del club dopo la vittoria di ieri, ha fissato gli obiettivi per i suoi con grande entusiasmo. Con gli eventuali tre punti nel prossimo turno, infatti, i Toffees si troverebbero in solitaria al Quarto posto che vale l'Europa che conta...Everton, Ancelotti fissa l'obiettivocaption id="attachment 1030123" align="alignnone" width="740" Ancelotti (getty images)/caption"Abbiamo una grande opportunità di andare al Quarto posto giovedì", ha esordito Ancelotti ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 marzo 2021) All'è bastato un gol di Richarlison per avere la meglio sul Southamtpon. Ma la rincorsa alle zone alte della classifica non è finita con la sfida di giovedì già alle porte. Lo sa bene Carloche parlando al sito ufficiale del club dopo la vittoria di ieri, hato gli obiettivi per i suoi con grande entusiasmo. Con gli eventuali tre punti nel prossimo turno, infatti, i Toffees si troverebbero in solitaria alche vale l'Europa che conta...l'obiettivocaption id="attachment 1030123" align="alignnone" width="740"(getty images)/caption"Abbiamo una grande opportunità di andare algiovedì", ha esordito...

