Dpcm Draghi: novità all’orizzonte per cinema, parrucchieri e scuola (Di martedì 2 marzo 2021) Nuovo Dpcm: sarà il primo del governo Draghi. novità in arrivo per scuola, cinema e parrucchieri. Tutti i dettagli sulle prossime restrizioni in vigore dal 6 marzo Il governo Draghi è al lavoro per ultimare il testo definitivo del Dpcm. Le nuove restrizioni entreranno in vigore il 6 marzo e scadranno il 6 aprile. Parliamo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 2 marzo 2021) Nuovo: sarà il primo del governoin arrivo per. Tutti i dettagli sulle prossime restrizioni in vigore dal 6 marzo Il governoè al lavoro per ultimare il testo definitivo del. Le nuove restrizioni entreranno in vigore il 6 marzo e scadranno il 6 aprile. Parliamo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : Covid, alle 17 riunione Draghi-ministri, il dpcm atteso domani. Al centro della cabina di regia le ultime limature al testo #ANSA - Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - Corriere : Nuovo Dpcm Covid, oggi la firma: dal coprifuoco agli spostamenti, ecco tutte le norme - msn_italia : Covid, Draghi convoca ministri e Regioni. Oggi il nuovo Dpcm: scuole chiuse in zona rossa e nelle aree ad alto cont… - il_Giangi : #GovernoDraghi procede all'insegna del #cambiodipasso: - #Zaki ancora in prigione - ancora ricorso al #DPCM per con… -