Covid | Fauci contro rinvio seconda dose Pfizer e Moderna

(Di martedì 2 marzo 2021) Washington, 2 mar. (Adnkronos/Washington Post) - Anthonyribadisce la scelta americana di non rinviare lainoculazione di vaccino, come ha scelto di fare la Gran Bretagna. Secondo l'infettivologo della casa Bianca, vi è il rischio che le persone siano meno protette e si diffondano più varianti, ma anche che aumenti lo scetticismo verso i vaccini. La scienza non supporta ildella, diceal Washington Post, sottolineando che non vi sono dati sulla durata dell'immunità conferita da una sola. Cambiare l'approccio, aggiunge, potrebbe aumentare lo scetticismo. "Diciamo alle persone che ci vogliono due dosi e poi non possiamo dire: 'ops abbiamo cambiato idea'. Penso che sarebbe un ...

butacit : @NewsGuardRating ha intervistato Robert F. Kennedy Jr e verificato le sue affermazioni: 53 in mezz'ora di intervist… - tittimaestra : RT @globalistIT: - ontoxy : Il virologo Fauci: 'Userei qualsiasi vaccino anti-Covid a disposizione' - Miti_Vigliero : RT @Nclosing123: 'pandemia devastante e storica'-A.Fauci - Nclosing123 : 'pandemia devastante e storica'-A.Fauci -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fauci

...anche il virologo statunitense Anthony, a capo della task force Usa per l'emergenza sanitaria, che ha definito le farmacie "uno dei luoghi ideali per somministrare il vaccino anti -". Ed ......anche il virologo statunitense Anthony, a capo della task force Usa per l'emergenza sanitaria, che ha definito le farmacie "uno dei luoghi ideali per somministrare il vaccino anti -" . ...Washington, 2 mar. (Adnkronos/Washington Post) - Anthony Fauci ribadisce la scelta americana di non rinviare la seconda inoculazione di vaccino ...“La campagna di vaccinazione di massa contro il Coronavirus sarà la più grande ... settimane anche il virologo statunitense Anthony Fauci, a capo della task force Usa per l’emergenza ...