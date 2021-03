(Di martedì 2 marzo 2021) Mai così tanti contagi come a febbraio: sono 15.558 i casi positivi registrati in provincia di Brescia dall'1 al 28, con una media di 555 contagi al giorno. Più che a novembre, ad oggi considerato il ...

infoitinterno : Covid, 497 bresciani contagiati e 15 morti: i paesi che piangono le vittime - infoitinterno : Covid Lazio | bollettino oggi 28 febbraio 2021 | 1 341 casi e 12 morti A Roma 497 contagi - infoitinterno : Covid-19, 28 febbraio 2021: a Roma 497 casi e in tutto il Lazio 1341 - infoitsalute : Covid Lazio, bollettino oggi 28 febbraio 2021: 1.341 casi e 12 morti. A Roma 497 contagi - infoitsalute : Covid Lazio, bollettino di oggi 28 febbraio: 1341 nuovi casi e 12 morti, 497 contagi a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 497

Ad oggi sono 4.665 i pazientiricoverati negli ospedali lombardi, di cui 441 (il 9,45%) in ... 770 a Milano di cui 281 in città,a Brescia, 275 a Bergamo, 124 a Mantova, 102 a Monza e Brianza,..., a Brescia scoperta la 'variante nigeriana'. Il presidente dei virologi: 'Non sappiamo quanto ... dovrebbero arrivare gli ultimi 9.601.840 dosi di Pfizer, gli ultimi 3.321.di Johnson & ...La stima della contrazione, pari a quasi l’80%, si riferisce al solo mese di gennaio dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.Se la chiusura degli istituti scolastici sarà a livello provinciale come sembra al momento probabile, secondo le stime YouTrend, sono al momento 24 le Province in cui si supera la soglia settimanale d ...