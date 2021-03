Covid-19, continuano a salire contagi e vittime. Iss: variante brasiliana si espande da Umbria a Lazio e Toscana (Di martedì 2 marzo 2021) Sono 17.083 i nuovi casi di contagiati dal Covid-19 in Italia e 343 i morti. Contestualmente i guariti oggi sono ufficialmente 10.057, mentre crescono ancora i ricoveri in terapia intensiva (+38) e nei reparti ordinari (+458). È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Nella giornata di ieri, lunedì, i contagi registrati erano stati 13.114 e i morti 246. Dunque, si registra un incremento dei contagi e dei morti. I numeri delle ultime settimane purtroppo lasciano pochi dubbi: le varianti Covid del virus - quella inglese in modo particolare - si stanno diffondendo in maniera rapidissima facendo risalire la curva dei contagi.Nelle ultime 24 ore, sono stati analizzati 154.603 tamponi molecolari e 181.380 test rapidi antigenici. La percentuale ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 2 marzo 2021) Sono 17.083 i nuovi casi diati dal-19 in Italia e 343 i morti. Contestualmente i guariti oggi sono ufficialmente 10.057, mentre crescono ancora i ricoveri in terapia intensiva (+38) e nei reparti ordinari (+458). È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Nella giornata di ieri, lunedì, iregistrati erano stati 13.114 e i morti 246. Dunque, si registra un incremento deie dei morti. I numeri delle ultime settimane purtroppo lasciano pochi dubbi: le variantidel virus - quella inglese in modo particolare - si stanno diffondendo in maniera rapidissima facendo rila curva dei.Nelle ultime 24 ore, sono stati analizzati 154.603 tamponi molecolari e 181.380 test rapidi antigenici. La percentuale ...

