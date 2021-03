CorSport: Pirlo crede ancora allo scudetto, ma la Juventus? (Di martedì 2 marzo 2021) Sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi scrive della Juventus di Pirlo. Ieri il tecnico ha dichiarato di puntare ancora agli obiettivi di inizio stagione. Fa bene a credere ancora alla possibilità dello scudetto, scrive, nonostante le difficoltà della squadra. “Lo impongono la storia della Juventus, la sua tradizionale ambizione e la sua insaziabile fame di successi. La Juve, se non batte il Napoli, rischia perfino di restare fuori dalla zona Champions, ma l’allenatore ha il dovere di puntare all’obiettivo più alto”. Anche perché, con la Supercoppa già in tasca e la finale di Coppa Italia da giocare, se la squadra dovesse essere eliminata in Champions davvero lo scudetto resterebbe il traguardo più importante della stagione. Polverosi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 marzo 2021) Sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi scrive delladi. Ieri il tecnico ha dichiarato di puntareagli obiettivi di inizio stagione. Fa bene arealla possibilità dello, scrive, nonostante le difficoltà della squadra. “Lo impongono la storia della, la sua tradizionale ambizione e la sua insaziabile fame di successi. La Juve, se non batte il Napoli, rischia perfino di restare fuori dalla zona Champions, ma l’allenatore ha il dovere di puntare all’obiettivo più alto”. Anche perché, con la Supercoppa già in tasca e la finale di Coppa Italia da giocare, se la squadra dovesse essere eliminata in Champions davvero loresterebbe il traguardo più importante della stagione. Polverosi ...

