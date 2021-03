C’è Sanremo anche su Clubhouse

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 2 marzo 2021) La cosa migliore di tutte, ovviamente, resta la poltroncina della galleria. Ma quest’anno, senza pubblico,2021 si sta convertendo a nuove forme di diffusione. Nel corso degli anni, ovviamente, c’è stata la televisione, sempre a braccetto con la radio. Poi sono arrivati i social network a diventare vetrina indispensabile del Festival della canzone italiana (l’anno scorso, prima dell’esplosione dell’emergenza coronavirus, non si parlava d’altro se non di meme con Bugo e Morgan). Oggi, non poteva mancaresu. LEGGI> L’interrogatorio del Garante Privacy asu, la kermesse conquista la piattaforma A febbraio era stato Fiorello a rompere la barriera tra i due mondi. Il co-conduttore del Festival, insieme ad ...