Black Legend è un oscuro RPG a turni in arrivo questo mese su PC e console

(Di martedì 2 marzo 2021) Lo sviluppatore Warcave ha annunciato che l'gioco di ruolo strategico asarà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam il 25 marzo. In occasione dell'annuncio lo studio ha pubblicato anche un nuovo trailer, visibile più in basso. "Guida uno squadrone di mercenari nella città maledetta di Grant e aiuta la resistenza ancora in vita a combattere contro un letale culto di fanatici. Dissipa la nebbia che invade le strade e che instilla la follia tra la gente, inelettrizzante RPG strategico aambientato in un universo alternativo!", si legge nella descrizione ufficiale su Steam. Leggi altro...

Il dark RPG Black Legend verrà lanciato per PlayStation 5 , Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam il 25 marzo, ha annunciato lo sviluppatore Warcave . Di seguito una panoramica del ...
Lo sviluppatore Warcave ha annunciato che l'oscuro gioco di ruolo strategico a turni Black Legend sarà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam il 25 ...
Lo studio di sviluppo indipendente Warcave ha confezionato un nuovo trailer di Black Legend per annunciarne la data di uscita ufficiale. Questo tattico a turni con elementi RPG sarà disponibile su Ste ...