BCL | al via i play-off con Sassari che ospita Saragozza | dove vederla?

(Di martedì 2 marzo 2021) Questa sera alle 20.30 il Banco di Sardegnaospiterà tra le proprie mura gli spagnoli del, nel Game 1 valevole per i-off di Basketball Champions League. Un impegno che giunge tre giorni dopo l’importante successo in campionato con Venezia e che apre il sipario sulla fase più calda della competizione continentale. La Dinamo dovrà affrontare nel Gruppo L squadre del calibro dei tedeschi del Bamberg e dei cechi del Nymburk, oltre ai già citati spagnoli. Partita da ex questa sera per Gianmarco Pozzecco, protagonista nel 2005 di una brevissima esperienza da giocatore in Aragona. Il Casademontsi approccia a questa sfida a undicesima classificata in Liga ACB, mentre risulta decisamente migliore il cammino in BCL che li ha visti piazzarsi al primo posto del Girone B con il record di 5-1. ...