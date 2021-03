Antartide | si stacca un iceberg gigante | grande quanto il comune di Roma

Ultime Notizie dalla rete : Antartide stacca

Gazzetta del Sud

Le spettacolari immagini del British Antarctic Survey Un gigantesco iceberg, grande come la contea di Bedforshire nel Regno Untio, si è staccato dall'enorme piattaforma di ghiaccio Brunt. Il fenomeno ...Un enorme iceberg grande 20 volte Manhattan si staccato dalla piattaforma di Brunt, nell'. Il distacco definitivo di una superficie grande 1270 km² è stato annunciato questo venerdì dal ...Un iceberg gigante, grande come l’intero territorio del Comune di Roma, si è staccato dalla sezione settentrionale della piattaforma di ghiaccio di Brunt in ...Un iceberg delle dimensioni degli agglomerati di Roma o Londra si è staccato dall'Antartide, non lontano da una stazione di ricerca britannica che da tempo aveva riscontrato segnali che lasciavano pre ...