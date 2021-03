Annalisa, tutto su di lei: età, altezza, figli (Di martedì 2 marzo 2021) Annalisa è una delle cantanti più popolari e di maggior successo che hanno raggiunto la popolarità grazie al programma Amici di Maria de Filippi (anche se il suo percorso relativo alla musica non sarà semplicissimo) avendo raggiunto una certa maturità artistica e . All’attivo ha già 7 album, e parteciperà all’edizione 2021 di Sanremo con il brano Dieci. Chi è Annalisa? Annalisa Scarrone è nata a Savona ma è cresciuta Carcare, in Val Bormida. Da giovanissima inizia ad avvicinarsi alla musica fin dall’età di 8 anni quando inizia lezioni di chitarra, per poi passare allo studio di pianoforte e flauto traverso. Parallelamente ai suoi studi (che la porteranno a conseguire la laurea con 96/110 in fisica all’Università degli Studi di Torino), lavora come cameriera e continua a studiare musica. Il suo esordio musicale avviene nel 2001 quando ... Leggi su giornal (Di martedì 2 marzo 2021)è una delle cantanti più popolari e di maggior successo che hanno raggiunto la popolarità grazie al programma Amici di Maria de Filippi (anche se il suo percorso relativo alla musica non sarà semplicissimo) avendo raggiunto una certa maturità artistica e . All’attivo ha già 7 album, e parteciperà all’edizione 2021 di Sanremo con il brano Dieci. Chi èScarrone è nata a Savona ma è cresciuta Carcare, in Val Bormida. Da giovanissima inizia ad avvicinarsi alla musica fin dall’età di 8 anni quando inizia lezioni di chitarra, per poi passare allo studio di pianoforte e flauto traverso. Parallelamente ai suoi studi (che la porteranno a conseguire la laurea con 96/110 in fisica all’Università degli Studi di Torino), lavora come cameriera e continua a studiare musica. Il suo esordio musicale avviene nel 2001 quando ...

