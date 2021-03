Alpine F1 A521 | svelata la nuova vettura 2021

(Di martedì 2 marzo 2021) Il pilota francese Esteban Ocon e tutto il team presenta laF1in Inghilterra. Assente il suo compagno di scuderia Fernando Alonso, lo spagnolo è ancora in ripresa dall’incidente in bici avvenuto in Svizzera poche settimane fa. Lo spagnolo sarà presente nei test pre-stagionali in Bahrain. Un team tutto nuovo, dalle ceneri della Renault è natoF1 Team. LivreaF1Nuovo nome elivrea, l’ex team Renault a partire da questa stagionedi F1 diventaF1 Team. Cambiano i colori della, la livrea gialla che tutti conoscevamo è stata sostituita da i colori della bandiera della Francia, blu, bianca e rossa. Inoltre il blu è il colore ufficiale del marchio ...

andrea95l : RT @thelastcornerit: #F1 | #Alpine, svelata la #A521 di #Alonso e #Ocon - - AltreNews : @autosprint #Alpine #A521 pance inesistente meno di #McLaren - #RedBull e #Mercedes rastrematissime e rake più d… - FTraiettoria : Presentata la Alpine A521: ecco l’arma di Fernando Alonso ed Esteban Ocon - thelastcornerit : #F1 | #Alpine, svelata la #A521 di #Alonso e #Ocon - - PDFAM__ : Nulla da dire in merito alla nuova A521. Però qualche aggiustatina alla connessione gliela darei, vero Alpine? -

Ultime Notizie dalla rete : Alpine A521

È toccato ad Esteban Ocon tenere a battesimo la primaF.1, lache il 24enne pilota francese guiderà nel Mondiale assieme a Fernando Alonso . Ancora convalescente dopo l'incidete con la bici dello scorso 11 febbraio, lo spagnolo due volte ...Laha finalmente svelato la nuova, la monoposto con cui l'iconico marchio francese fa il proprio debutto in Formula 1. La vettura sarà affidata a un'inedita coppia di piloti formata da ...Il progetto che subentra alla Renault RS20 ha molti elementi in continuità e per scovare le novità visibili ci si deve orientare al lavoro svolto intorno alle pance. Alpine è al debutto in Formula 1 ...La Alpine ha presentato ufficialmente la monoposto con la quale farà il suo debutto in Formula 1. La A531, vestita con i colori della bandiera francese, è ...