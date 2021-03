Al via Sanremo, tra gli ospiti Diodato e Loredana Berté: la tv del 2 marzo (Di martedì 2 marzo 2021) Prende il via la nuova edizione del “Festival di Sanremo” condotta da Amadeus. La prima serata della storica kermesse dedicata alla canzone italiana andrà in onda martedì 2 marzo alle 20.30, in prima serata, su RaiUno. Accanto ad Amadeus ci sarà Fiorello a fare da spalla e da traino; ospiti fissi Achille Lauro e Ibrahimovic; e stasera ci sarà Matilda De Angelis nel ruolo di co-conduttrice. Ecco i nomi dei cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2021 nel cast di concorrenti Francesco Renga – Quando trovo te Coma Cose – Fiamme negli occhi Gaia – Cuore Amaro Irama – La genesi del tuo colore Fulminacci – Santa Marinella Madame– Voce Willie Peyote – Mai dire mai (La locura) Orietta Berti – Quando ti sei innamorato Ermal Meta – Un milione di cose da dirti Fasma – Parlami Arisa – Potevi fare di più Giò Evan – ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 marzo 2021) Prende il via la nuova edizione del “Festival di” condotta da Amadeus. La prima serata della storica kermesse dedicata alla canzone italiana andrà in onda martedì 2alle 20.30, in prima serata, su RaiUno. Accanto ad Amadeus ci sarà Fiorello a fare da spalla e da traino;fissi Achille Lauro e Ibrahimovic; e stasera ci sarà Matilda De Angelis nel ruolo di co-conduttrice. Ecco i nomi dei cantanti Big in gara al Festival di2021 nel cast di concorrenti Francesco Renga – Quando trovo te Coma Cose – Fiamme negli occhi Gaia – Cuore Amaro Irama – La genesi del tuo colore Fulminacci – Santa Marinella Madame– Voce Willie Peyote – Mai dire mai (La locura) Orietta Berti – Quando ti sei innamorato Ermal Meta – Un milione di cose da dirti Fasma – Parlami Arisa – Potevi fare di più Giò Evan – ...

