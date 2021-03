Al Bano, l’appello in tv a Loredana Lecciso e Romina Power: “Facciamo pace…” (Di martedì 2 marzo 2021) l’appello di Al Bano a Domenica In Nella nuova puntata di Domenica In fra i vari ospiti Mara Venier ha intervistato Al Bano Carrisi. E proprio il cantautore di Cellino San Marco ha spiazzato tutti con un appello rivolto all’ex moglie Romina Power e all’attuale compagna Loredana Lecciso. “Il mio sogno? Che Romina e Loredana mangiassero assieme attorno a un tavolo. Perché non ci incontriamo? La vita può essere breve, meglio unirsi e seminare semi di pace”, ha asserito il 77enne che è stato scartato dal Festival di Sanremo 2021. Quest’ultimo, inoltre, ha aggiunto che: “Nessuna ha fatto un danno all’altra. Romina aveva le sue esigenze, e Loredana è venuta dopo, ed è una bravissima mamma”. Il cantautore di ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 2 marzo 2021)di Ala Domenica In Nella nuova puntata di Domenica In fra i vari ospiti Mara Venier ha intervistato AlCarrisi. E proprio il cantautore di Cellino San Marco ha spiazzato tutti con un appello rivolto all’ex mogliee all’attuale compagna. “Il mio sogno? Chemangiassero assieme attorno a un tavolo. Perché non ci incontriamo? La vita può essere breve, meglio unirsi e seminare semi di pace”, ha asserito il 77enne che è stato scartato dal Festival di Sanremo 2021. Quest’ultimo, inoltre, ha aggiunto che: “Nessuna ha fatto un danno all’altra.aveva le sue esigenze, eè venuta dopo, ed è una bravissima mamma”. Il cantautore di ...

