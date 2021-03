Web tax, gli europei rischiano una brutta sorpresa (Di lunedì 1 marzo 2021) Il cambiamento radicale nella posizione americana sulla tassazione dei profitti digitali dà nuovo slancio alle negoziazioni Ocse, anche se la strada è ancora lunga. La responsabile del Tesoro, Janet Yellen, ha comunicato in una lettera al G20 che gli Stati Uniti abbandoneranno la richiesta di prevedere un “safe harbor”, cioè la possibilità per le Big Tech di sottrarsi agli eventuali accordi internazionali, scegliendo pertanto il regime fiscale più conveniente. L’Unione europea ha accolto con entusiasmo la correzione di rotta, ma è presto per esultare, anche perché l’apertura di Washington mette in mora in modo ancora più evidente le fughe in avanti di Bruxelles e di alcuni Stati membri, quali la Francia e l’Italia. La trattativa in questo momento si svolge in parallelo su due binari: la determinazione delle basi imponibili nell’economia digitale e l’introduzione di una “global minimum ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 marzo 2021) Il cambiamento radicale nella posizione americana sulla tassazione dei profitti digitali dà nuovo slancio alle negoziazioni Ocse, anche se la strada è ancora lunga. La responsabile del Tesoro, Janet Yellen, ha comunicato in una lettera al G20 che gli Stati Uniti abbandoneranno la richiesta di prevedere un “safe harbor”, cioè la possibilità per le Big Tech di sottrarsi agli eventuali accordi internazionali, scegliendo pertanto il regime fiscale più conveniente. L’Unione europea ha accolto con entusiasmo la correzione di rotta, ma è presto per esultare, anche perché l’apertura di Washington mette in mora in modo ancora più evidente le fughe in avanti di Bruxelles e di alcuni Stati membri, quali la Francia e l’Italia. La trattativa in questo momento si svolge in parallelo su due binari: la determinazione delle basi imponibili nell’economia digitale e l’introduzione di una “global minimum ...

