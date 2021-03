Walter Zenga dopo l’incontro con i figli | “Ho mantenuto la promessa”

(Di lunedì 1 marzo 2021) “Hola”.a “Live – Non è la d’Urso” parlacon ie Nicolò e Andrea,che quest’ultimo ha abbandonato la Casa del “Grande Fratello Vip”. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale spiega cosa si sono detti: “Abbiamo deciso di non parlare più del passato perché le colpe ci sono da parte tutti, l’importante è che noi stabiliamo di avere un rapporto e cerchiamo di renderlo migliore”. “Appena Andrea è uscito dalla Casa ci siamo organizzati per vederci – ha proseguito– c’era voglia da parte di tutti e tre e quindi è stato molto facile organizzarlo. Il tempo non lo possiamo recuperare, ma ne abbiamo davanti ancora molto”.

Andrea Zenga uscito da pochissimo dalla casa del Grande Fratello Vip , è arrivato a sfiorare la finalissima. Il figlio di Walter Zenga... Padre e figli si sono incontrati: lo ha raccontato ieri sera Walter Zenga ospite di Barbara D'Urso a Live non è la D'Urso ...