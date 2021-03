Venezia-Reggiana 2-1 | doppietta in casa di Aramu

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 2 marzo 2021) Si conclude per 2-1 il matchche al Pierluigi Penzo è valido per la 26esima giornata di serie B. Partita energica e tensioni in campo. Ladiporta ilal 2° posto ad un solo punto dall’Empoli primo in classifica mentre laresta al 15° posto con 28 punti.come si è svolta la partita? Primo tempo La partita inizia con gli arancioneroverdi che puntano il secondo posto in classifica. Mentre i granata sono desiderosi di bissare la vittoria dell’andata e allontanarsi dalla zona calda. Al 12’ grande occasione per il: erroraccio di Espositio, Lunetta penetra in area e incrocia il sinistro. Pomini si estende e respinge. Al 20 gol del...