Uomini e Donne, anticipazione del 1° marzo: quasi rissa tra Armando e Riccardo

Trono over: lite tra Armando, Gianni e la tronista Samantha Gli spoiler dell'appuntamento odierno di Uomini e Donne, dicono la nuova dama Federica arriverà in studio con lo scopo di conoscere Armando Incarnato. Durante una conversazione ci sarà una forte aggressione verbale tra il parrucchiere partenopeo, Gianni Sperti e la nuova tronista Samanta. Quest'ultima infatti, sarà chiamata in causa dalla conduttrice Maria De Filippi per dare un suo punto di vista sull'imprenditore Nello specifico, la nuova arrivata lo farà irritare parecchio perché darà un suo giudizio per niente positiva. A quel punto il cavaliere napoletano le darà della maleducata e il collega di Tina Cipollari difenderà la new entry. Di conseguenza, ci sarà una forte discussione nella quale tutti i protagonisti del Trono over parleranno sopra tutti.

